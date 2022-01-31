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تعليم شمال غزة تعقد اجتماعاً لمنسقي "أولمبياد الذكاء الاصطناعي والبرمجة"

31 كانون ثاني / يناير 2022 12:19

تعليم شمال غزة تعقد اجتماعاً لمنسقي "أولمبياد الذكاء الاصطناعي والبرمجة"
تعليم شمال غزة تعقد اجتماعاً لمنسقي

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم التقنيات التربوية)، اجتماعاً لمنسقي "أولمبياد الذكاء الاصطناعي والبرمجة"، من معلمي التكنولوجيا للصفوف من (5-11).


وافتتح الاجتماع مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، بحضور رئيس قسم التقنيات التربوية أيمن ظاهر، ومشرفيْ التكنولوجيا د. أحمد أبو علبة، ود. عطايا عابد، ومشرف المختبرات العلمية أحمد الزيان.


ورحب شهاب بالحضور كافة، مثنياً على جهودهم في الميدان التربوي.


وتطرق  شهاب إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات العلمية والحياتية، مؤكداً على ضرورة استثماره في العملية التعليمية، وتحفيز الطلبة للانخراط في هذا المجال الحيوي.


بدوره، تحدث ظاهر عن أهمية مسابقة "أولمبياد الذكاء الاصطناعي والبرمجة"، والتي تعتبر المسابقة الوطنية الأولى من نوعها في هذا المجال.


ودعا ظاهر مدارس المديرية كافة إلى المشاركة الفاعلة في هذه المسابقة من خلال مشاريع تخدم أهداف التنمية المستدامة الستة التي تم اختيارها للمسابقة، عبر إنتاج مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أو تطبيقات الأجهزة الذكية، أو لغات البرمجة المختلفة والروبوت.


كما دعا إلى ضرورة الإسراع في تجهيز المشاريع وتسجيلها على رابط المسابقة المرسل للمدارس.


من ناحيته، أوضح الزيان آلية التسجيل في المسابقة التي تأتي تتويجاً لجهود البرنامج التدريبي المنفذ في الذكاء الاصطناعي والروبوت الذي نفذته وزارة التربية والتعليم العالي بدعم من منظمة اليونيسكو.


فيما استعرض د. أبو علبة الفيديو الترويجي للمسابقة والدليل الفني لها، موضحاً الأهداف المنشودة منها.


أما د. عابد فقد تحدث عن مشاريع السابقة التي خاضتها المديرية في السنوات السابقة في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذه المسابقة تخدم أهداف التنمية المستدامة الستة المطروحة في الأولمبياد وليست مقتصرة على المشاريع المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي فقط وإنما يمكن استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية ولغات البرمجة المختلفة بما يخدم المسابقة.


من ناحيته، استعرض أحمد زقوت من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين تجربته الخاصة في هذا المجال كمثال على المسابقة.


وفي ختام الاجتماع تم فتح باب التساؤلات للحضور، ومناقشة الاستفسارات والرد عليها. 

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