الأدلة الجنائية بالشرطة تفتتح دورةً تخصصية في "الحرائق ومسبباتها"

غزة- الرأي

افتتح معهد التدريب والدراسات بإدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، بالتعاون مع وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة صباح اليوم الاثنين، دورةً تخصصية في علم "الحرائق ومسبباتها" بمشاركة "15" ضابطاً من العاملين في أقسام مسرح الجريمة في إدارة الأدلة الجنائية في محافظات قطاع غزة .



وخلال كلمةٍ افتتاحية له،أكد العميد عائد حمادة مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات :"أن عقد وتنظيم الدورات التخصصية من شأنها تعزيز الخبرات والقدرات لدى الضباط العاملين في دوائر وأقسام الإدارة, لاسيما في أداء مهام المعاينة والاستخلاصات التي من شأنها الارتقاء في العمل وتعزيز عمل طواقم الأقسام المتخصصة " .



من جانبه أوضح محاضر الدورة، الرائد سامي الأطرش رئيس قسم الحرائق في المعمل الجنائي أن الدورة تهدف إلى تعريف الملتحقين فيها إلى التعرف على كيفية المعاينة السليمة المبنية على أسس علمية صحيحة لمسرح الحريق.



وأشار الرائد الأطرش إلى أن الدورة ستتناول عدد من المحاور الأساسية في طرق التعامل مع مسرح الحريق الجنائي, والتمييز بين الحرائق الجنائية وحرائق الإهمال بواقع "12" ساعة تدريبية .