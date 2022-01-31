"الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر أكثر من 400 وثيقة خلال يناير

غزة- الرأي

سلّمت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني 411 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال يناير الماضي.

وأوضح تقرير إحصائي؛ أن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أنجزت "207" معاملة توزعت على النحو الآتي: 101 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني ، و70 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر ، بالإضافة إلى 36 معاملة تنوعت ما بين (طلب إقامة سنوية تجديد "6 شهور" - طلب تسجيل دخول متأخر- إقامة متأخر - طلب تصريح إقامة مؤقتة- وطلب إقامة سنوية لأول مرة (بطاقة إقامة).

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 204 معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت على النحو الآتي: "75" إفادة حركة معبر، و"55 " إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة، و"23" إفادة تنوعت ما بين( إقامة-عدم إقامة -عدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب)، بالإضافة إلى "51" معاملة تنوعت ما بين (إثبات حالة وجود في قطاع غزة-إثبـــات وصول إثبــات مغادرة).