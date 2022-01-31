اللــواء صلاح يشيد بجهود الشرطة في خدمة المواطن

غزة- الرأي

أكد اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة :" أن المواطن هو امتداد للمؤسسة الشرطية وهو رأس مالنا، وواجبنا الديني والأخلاقي يُحتم علينا أن نكون خدماً لأبناء شعبنا " .

جاء ذلك خلال لقاءٍ عقده مدير عام الشرطة صباح اليوم الاثنين بمدينة عرفات للشرطة بحضور العميد جمال الديب مساعد مدير الشرطة لشئون المحافظات، والعميد علي النادي مدير إدارة العمليات والاتصالات، ومدراء شرطة محافظتي غزة والشمال، ولفيف من مدراء مراكز الشرطة والادارات المتخصصة .

وأشاد اللواء صلاح خلال كلمته بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة المحافظات في المراكز والإدارات المتخصصة في حماية أرواح وممتلكات المواطنين.

وشدَد اللواء صلاح على أن المواطن ورجل الشرطة على حد سواء أمام القانون، لافتاً إلى أن المُخطئ سيُحاسب وفق القانون .