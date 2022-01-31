بلدية النصيرات تبدأ بتنفيذ مشروع تطوير بلوك C بتمويل وكالة الغوث

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، بالتعاون مع وكالة الغوث، اليوم الاثنين، اجتماعا لها لعرض ومناقشة مشروع تطوير منطقة بلوك C، المنوي تنفيذه خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وكان اللقاء بحضور رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري، ومدير دائرة المشاريع م. خليل اسماعيل، ونائب مدير المنطقة الوسطى بوكالة الغوث أ. ميرندا بركات، ومدير المشروع م. عصام عامر، ومنسق المشروع د. حسين سرحان، بمشاركة لجنة الأحياء المركزية، ولجنة حي بلوك C واللجنة الشعبية للاجئين، والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية.

بدوره أكد رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري على أن المشروع يخدم أهالي النصيرات ككل، ويعمل على تطوير منطقة حيوية وهامة في النصيرات، مشددا على عدم السماح بأي تعديات قد تعيق عمل المشروع، مطالبا الجميع بالتعاون والمشاركة في إزالة التعديات القائمة ومنع أي تعديات لاحقة.

من جانبها توجّهت نائبة مدير المنطقة الوسطى بوكالة الغوث أ. ميرندا بركات، بالشكر والتقدير لبلدية النصيرات على اهتمامها لتنفيذ مشاريع خدماتية للنصيرات، واستضافتها لهذا اللقاء النوعي والهام.

وتطرق مهندسو وكالة الغوث إلى المشاكل التي سيعمل المشروع على حلها، والتي من بينها تجمع مياه الأمطار في بعض المناطق واستبدال بعض خطوط المياه والصرف الصحي، واستكمال مشروع عبّارة وادي القشاش بطول 600 متر.

وسيتضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 2.100.000 دولار، رصف وتعبيد شوارع منطقة بلوك C بشكل كامل، واستبدال شبكات المياه القديمة بشبكات جديدة بطول 6300 متر، بالإضافة إلى تمديد شبكات صرف صحي بأقطار مختلفة بطول 1000 متر، مما سيعمل على تحسين كفاءة الشبكة من 60% إلى 80%.

كما سيتم خلال المشروع تطوير شبكة الصرف الصحي في شارع أبو بكر الصديق بطول 650 متر، حيث سيتم تزويد كفاءة الشبكة من 80% إلى 90%.

وبحسب مدير المشروع م. عصام عامر، فإن مدة تنفيذ المشروع ستستمر لعام كامل، حيث ستباشر الشركة المنفذة للمشروع عملها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وسيتم العمل على مراحل بما لا يؤثر على حركة وتنقل سكان المنطقة ككل.