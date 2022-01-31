وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم فعالية "مثقفون في مواجهة التطبيع" وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتمريض تتفقد لجان الامتحان المحوسب لوظيفة ممرض وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تنظم دورةً تدريبيةً حول لغة الإشارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير أبو حميد بوضع صحي خطير للغاية وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و10444 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يناقش التعاون المشترك مع وزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لتحرك شعبي لإسناد الأسرى والدفاع عنهم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: (2824) مستفيد من دورات التنمية البشرية التدريبية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزلين وغرفتين في مسافر يطا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تبدأ بتنفيذ مشروع تطوير بلوك C بتمويل وكالة الغوث
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: (2824) مستفيد من دورات التنمية البشرية التدريبية

31 كانون ثاني / يناير 2022 01:32

الصحة: (2824) مستفيد من الدورات التدريبية التي تنفذها التنمية البشرية
الصحة: (2824) مستفيد من الدورات التدريبية التي تنفذها التنمية البشرية

غزة- الرأي

ذذكرت  الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصح، أن  عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي نفذتها الإدارة بلغ  (2824) متدرباً من مختلف التخصصات الطبية والصحية المساندة خلال العام الماضي 2021، وذلك حسب تقرير الإنجازات الصادر عن وحدة المعلومات والنظم لصحية، حيث بلغ عدد الدورات (179) دورة منها (122) دورة فنية تخصصية، و(30) دورة إدارية وحاسوب، وغيرها من الدورات بالتعاون مع ديوان الموظفين العام.


وتم خلال العام عقد امتحانات مزاولة المهنة لنحو (1523) متقدما من مختلف التخصصات، إضافة الى تنفيذ خمس برامج تدريبية لطلبة الامتياز من خريجي التخصصات الصحية وهي" طب بشري، وطب اسنان، وتحاليل طبية، وعلاج طبيعي، وصيدلة". 


وأشار التقرير الى ان عدد الأطباء الملتحقين ببرنامج التدريب الطبي التخصصي "البورد" والذي يحظى بدعم كامل من وزارة الصحة بلغ (385) طبيب، ويحصل من يجتازه على شهادة اختصاص في 17 تخصص، حيث تم اعتماد تخصصين جديدين في طب جراحة الأطفال، والامراض النفسية مما يوفر عناء السفر للخارج ويساهم في توفير الكفاءات الوطنية من الاختصاصيين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟