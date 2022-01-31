الصحة: (2824) مستفيد من دورات التنمية البشرية التدريبية

غزة- الرأي

ذذكرت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصح، أن عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي نفذتها الإدارة بلغ (2824) متدرباً من مختلف التخصصات الطبية والصحية المساندة خلال العام الماضي 2021، وذلك حسب تقرير الإنجازات الصادر عن وحدة المعلومات والنظم لصحية، حيث بلغ عدد الدورات (179) دورة منها (122) دورة فنية تخصصية، و(30) دورة إدارية وحاسوب، وغيرها من الدورات بالتعاون مع ديوان الموظفين العام.



وتم خلال العام عقد امتحانات مزاولة المهنة لنحو (1523) متقدما من مختلف التخصصات، إضافة الى تنفيذ خمس برامج تدريبية لطلبة الامتياز من خريجي التخصصات الصحية وهي" طب بشري، وطب اسنان، وتحاليل طبية، وعلاج طبيعي، وصيدلة".



وأشار التقرير الى ان عدد الأطباء الملتحقين ببرنامج التدريب الطبي التخصصي "البورد" والذي يحظى بدعم كامل من وزارة الصحة بلغ (385) طبيب، ويحصل من يجتازه على شهادة اختصاص في 17 تخصص، حيث تم اعتماد تخصصين جديدين في طب جراحة الأطفال، والامراض النفسية مما يوفر عناء السفر للخارج ويساهم في توفير الكفاءات الوطنية من الاختصاصيين.