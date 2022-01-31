المجلس الأعلى للقضاء يناقش التعاون المشترك مع وزارة المالية

غزة- الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى وفداً من وزارة المالية يرأسه وكيلها الأستاذ عوني الباشا، وبرفقته الدكتور إياد أبو هين، والأستاذ إبراهيم صيام وكيلا الوزارة المساعدين، والأستاذ إبراهيم العقاد مدير عام الرقابة الداخلية بالوزارة، وبحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية، والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك، والتأكيد على التكاملية بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الصالح العام.



من جهته رحب المستشار المدهون بالأستاذ الباشا والوفد المرافق له، مؤكداً على ضرورة تعزيز القضاء ورفعته والمحافظة على هيبته وقوته وثقة المواطنين به من خلال إنجازات وسلوك واستقلالية القضاة وجهدهم المبذول في إرساء دعائم العدالة، إضافة للإسناد الحكومي في توفير الاحتياجات البشرية واللوجستية التي تمكنهم من أداء مهامهم بالجودة والسرعة المطلوبة.



وقال المستشار المدهون " يجب أن يستشعر كل مسؤول بالمسؤوليات والأمانة الملقاة على عاتقه، ويعمل كل منا على إنجاح الآخر لأن الهدف الأسمى لنا جميعا هو خدمة المواطن الفلسطيني الذي ضحى ولايزال ويحتاج منا بذل أقصى الجهود لتحقيق راحته". مشيداً بنهضة وزارة المالية وأدائها خلال الفترة السابقة وحفاظها على المال العام، مبينا سعي مجلسه نحو تخصيص العمل القضائي في إطار مواكبة التطور وحجم القضايا المتزايد وأنواعها.



من جانبه أشاد الأستاذ الباشا بدور القضاء في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، وتعزيز العدالة في المجتمع، من خلال الفصل في المنازعات وتحقيق الردع العام، وأكد على إسناد وزارة المالية لمؤسسة القضاء، متمنيا لرئيس المجلس السداد والتوفيق في إحداث نهضة في القضاء ومرافقه، مبدياً استعداد وزارته تلبية الاحتياجات المساهمة في ذلك.