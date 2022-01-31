وزارة الأسرى: الأسير أبو حميد بوضع صحي خطير للغاية

غزة- الرأي

قالت وزارة الاسرى والمحررين في غزة، إن الأسير ناصر أبو حميد (49 عاماً) ، موجود في عيادة سجن "الرملة" بوضع صحي خطير للغاية، محذرة من سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال ترفض الاستجابة بمطالبات الافراج عنه منذ بداية شهر يناير الجاري.

ونوهت إلى أن الأسير أبو حميد يواجه منذ العام الماضي رحلة طويلة من سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء"، ومنها خطأ طبي تعرض له بعد أنّ تبين إصابته بسرطان في الرئة.



يذكر أن حميد معتقل منذ العام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عام، وشقيق 4 أسرى محكومين بالمؤبد.