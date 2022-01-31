الإدارة العامة للتمريض تتفقد لجان الامتحان المحوسب لوظيفة ممرض

غزة- الرأي

قام وفد من الادارة العامة للتمريض برئاسة نائب مدير عام التمريض د. إبراهيم منصور، بتفقد لجان تقديم الامتحان المحوسب لوظيفة ممرض.

وأثنى د. إبراهيم منصور نائب مدير عام التمريض على الجهود الحثيثة التي قامت بها الاطراف كافة من أجل تذليل العقبات مبديا شكره وتقديره للطواقم العاملة من ديوان الموظفين العام ودائرة شؤون الموظفين بوزارة الصحة إلى جانب اللجان العلمية التي قامت بوضع الامتحانات بمهنية وحرفية عالية راعت جميع الفروقات والتخصصات.

بدورها، رحبت أ. فدوان أبو شريعة مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين بالوفد الزائر مشددة على أهمية استمرار التعاون من أجل عملية توظيف تتسم بالنزاهة والشفافية ومبدأ التنافس لجميع المتقدمين على حد سواء.