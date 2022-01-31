وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم فعالية "مثقفون في مواجهة التطبيع" وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتمريض تتفقد لجان الامتحان المحوسب لوظيفة ممرض وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تنظم دورةً تدريبيةً حول لغة الإشارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير أبو حميد بوضع صحي خطير للغاية وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و10444 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يناقش التعاون المشترك مع وزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لتحرك شعبي لإسناد الأسرى والدفاع عنهم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: (2824) مستفيد من دورات التنمية البشرية التدريبية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزلين وغرفتين في مسافر يطا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تبدأ بتنفيذ مشروع تطوير بلوك C بتمويل وكالة الغوث
أخبار » الأخبار الحكومية

الإدارة العامة للتمريض تتفقد لجان الامتحان المحوسب لوظيفة ممرض

31 كانون ثاني / يناير 2022 01:49

الإدارة العامة للتمريض تتفقد لجان الامتحان المحوسب لوظيفة ممرض
الإدارة العامة للتمريض تتفقد لجان الامتحان المحوسب لوظيفة ممرض

غزة- الرأي

قام وفد من الادارة العامة للتمريض برئاسة نائب مدير عام التمريض د. إبراهيم منصور، بتفقد لجان تقديم الامتحان المحوسب لوظيفة ممرض.

وأثنى د. إبراهيم منصور نائب مدير عام التمريض على الجهود الحثيثة التي قامت بها الاطراف كافة من أجل تذليل العقبات مبديا شكره وتقديره للطواقم العاملة من ديوان الموظفين العام ودائرة شؤون الموظفين بوزارة الصحة إلى جانب اللجان العلمية التي قامت بوضع الامتحانات بمهنية وحرفية عالية راعت جميع الفروقات والتخصصات.

بدورها، رحبت أ. فدوان أبو شريعة مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين بالوفد الزائر مشددة على أهمية استمرار التعاون من أجل عملية توظيف تتسم بالنزاهة والشفافية ومبدأ التنافس لجميع المتقدمين على حد سواء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟