التنمية الاجتماعية تستقبل وفداً من طلبة كلية الشريعة والقانون

غزة- الرأي

استقبلت مؤسسة بيت الامان لرعاية النساء المعنفات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وفداً من طلاب وطالبات كلية الشريعة والقانون برعاية العيادة القانونية ومركز الديمقراطية وحل النزاعات .

جاء ذلك، بحضور مرام شتات و أكرم السطري، و ياسر خلف للتعرف على سياسة المؤسسة وفلسفتها ، وكان في استقبالهم المشرفة التربوية غادة ابو شعبان .



بدورها رحبت أبو شعبان، بالحضور وتحدثت عن المؤسسة وما تقدمه من خدمات للنساء المعنفات ، مشيرة لبرامج المؤسسة المختلفة التي تخدم من خلالها شريحة النساء .



بدوره ثمن الوفد الزائر جهود المؤسسة ووزارة التنمية الاجتماعية التي تبذل من أجل قطاع المرأة وخاصة النساء المعنفات .