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في زيارة لمؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء

التنمية الاجتماعية تستقبل وفداً من طلبة كلية الشريعة والقانون

31 كانون ثاني / يناير 2022 01:55

غزة- الرأي

استقبلت مؤسسة بيت الامان لرعاية النساء المعنفات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وفداً من طلاب وطالبات كلية الشريعة والقانون برعاية العيادة القانونية ومركز الديمقراطية وحل النزاعات .

جاء ذلك، بحضور  مرام شتات و أكرم السطري، و ياسر خلف للتعرف على سياسة المؤسسة وفلسفتها ، وكان في استقبالهم  المشرفة التربوية غادة ابو شعبان .


بدورها رحبت أبو شعبان،  بالحضور وتحدثت عن المؤسسة وما تقدمه من خدمات للنساء المعنفات ، مشيرة لبرامج المؤسسة المختلفة التي تخدم من خلالها شريحة النساء .


بدوره ثمن الوفد الزائر جهود المؤسسة ووزارة التنمية الاجتماعية التي تبذل من أجل قطاع المرأة وخاصة النساء المعنفات .

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