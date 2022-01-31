وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم فعالية "مثقفون في مواجهة التطبيع" وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتمريض تتفقد لجان الامتحان المحوسب لوظيفة ممرض وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تنظم دورةً تدريبيةً حول لغة الإشارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير أبو حميد بوضع صحي خطير للغاية وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و10444 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يناقش التعاون المشترك مع وزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لتحرك شعبي لإسناد الأسرى والدفاع عنهم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: (2824) مستفيد من دورات التنمية البشرية التدريبية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزلين وغرفتين في مسافر يطا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تبدأ بتنفيذ مشروع تطوير بلوك C بتمويل وكالة الغوث
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق غزة تناقش تنفيذ التقييم الميداني لمسابقة التميز الصحي والبيئي

31 كانون ثاني / يناير 2022 01:57

تعليم شرق غزة تناقش تنفيذ التقييم الميداني لمسابقة التميز الصحي والبيئي
تعليم شرق غزة تناقش تنفيذ التقييم الميداني لمسابقة التميز الصحي والبيئي

غزة- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم شرق غزة أية تنفيذ التقييم الميداني لمسابقة التميز الصحي والبيئي جاء ذلك خلال اجتماع د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بلجنة تقييم المسابقة التي تضم عدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين.


ومسابقة التميز الصحي والبيئي أطلقها قسم الصحة المدرسية بالمديرية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة والمعلمين والمجتمع ككل والعمل على تشجيع الإبداع، حيث تستهدف المسابقة كافة مدارس المديرية وتشمل عدة محاور منها التثقيف والتعزيز الصحي، التغذية والمقاصف، البيئة المدرسية، إجراءات السلامة والتطعيمات الخاصة بجائحة كورونا، الجو المدرسي الخالي من العنف والذي تسود المحبة والتسامح بين أفراده.


وتم خلال اللقاء مناقشة ألية التقييم في ضوء معايير وشروط المسابقة علماً أن التقييم الميداني سينطلق غدا من خلال زيارات للمدارس المشاركة في المسابقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟