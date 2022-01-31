تعليم شرق غزة تناقش تنفيذ التقييم الميداني لمسابقة التميز الصحي والبيئي

غزة- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم شرق غزة أية تنفيذ التقييم الميداني لمسابقة التميز الصحي والبيئي جاء ذلك خلال اجتماع د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بلجنة تقييم المسابقة التي تضم عدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين.



ومسابقة التميز الصحي والبيئي أطلقها قسم الصحة المدرسية بالمديرية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة والمعلمين والمجتمع ككل والعمل على تشجيع الإبداع، حيث تستهدف المسابقة كافة مدارس المديرية وتشمل عدة محاور منها التثقيف والتعزيز الصحي، التغذية والمقاصف، البيئة المدرسية، إجراءات السلامة والتطعيمات الخاصة بجائحة كورونا، الجو المدرسي الخالي من العنف والذي تسود المحبة والتسامح بين أفراده.



وتم خلال اللقاء مناقشة ألية التقييم في ضوء معايير وشروط المسابقة علماً أن التقييم الميداني سينطلق غدا من خلال زيارات للمدارس المشاركة في المسابقة.