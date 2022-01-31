الزراعة تشرع في تنفيذ برنامج ارشادي " لتحديد المساحات الزراعية"

خان يونس- الرأي

نفذت دائرة الخضار والزهور والمحاصيل في الادارة العامة للارشاد والتنمية الريفية، ندوة ارشادية هامة حول تحديد المساحات الزراعية في محافظة خانيونس.



ويهدف البرنامج الزراعي الذي شرعت بتنفيذه طواقم الارشاد بوزارة الزراعة، إلى توعية المزارعين في زراعة المحاصيل الموصى بزراعتها، حسب حاجة السوق، وعدم الاعتماد على الزراعة الاحادية.



وتسعى الزراعة لتحقيق توازن بين الطلب والعرض، في منتجات الخضار كافة،وذلك لحماية المنتج الوطني من الصدمات التسويقية المتكررة، خاصة في فترات ذروة الانتاج.

هذا،ومن المخطط تنفيذ البرنامج في جميع محافظات قطاع غزة .