وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم فعالية "مثقفون في مواجهة التطبيع" وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتمريض تتفقد لجان الامتحان المحوسب لوظيفة ممرض وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تنظم دورةً تدريبيةً حول لغة الإشارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير أبو حميد بوضع صحي خطير للغاية وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و10444 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يناقش التعاون المشترك مع وزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لتحرك شعبي لإسناد الأسرى والدفاع عنهم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: (2824) مستفيد من دورات التنمية البشرية التدريبية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزلين وغرفتين في مسافر يطا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تبدأ بتنفيذ مشروع تطوير بلوك C بتمويل وكالة الغوث
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تشرع في تنفيذ برنامج ارشادي " لتحديد المساحات الزراعية"

31 كانون ثاني / يناير 2022 01:58

الزراعة تشرع في تنفيذ برنامج ارشادي " لتحديد المساحات الزراعية"
الزراعة تشرع في تنفيذ برنامج ارشادي

خان يونس- الرأي

نفذت دائرة الخضار والزهور والمحاصيل في الادارة العامة للارشاد والتنمية الريفية، ندوة ارشادية هامة حول تحديد المساحات الزراعية في محافظة خانيونس.


ويهدف البرنامج الزراعي الذي شرعت بتنفيذه طواقم الارشاد بوزارة الزراعة، إلى توعية المزارعين في زراعة المحاصيل الموصى بزراعتها، حسب حاجة السوق، وعدم الاعتماد على الزراعة الاحادية.


وتسعى الزراعة لتحقيق  توازن بين الطلب والعرض، في منتجات الخضار كافة،وذلك لحماية المنتج الوطني من الصدمات التسويقية المتكررة، خاصة في فترات ذروة الانتاج.
هذا،ومن المخطط تنفيذ البرنامج في جميع محافظات قطاع غزة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟