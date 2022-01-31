التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع المجلس التشريعي

غزة- الرأي

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل، لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، في زيارة لمؤسسة الربيع للأحداث، وبيت الأمان للنساء المعنفات .



وشارك في الزيارة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل ، وأعضاء اللجنة النواب يوسف الشرافي ، وخميس النجار ، ومحمد شهاب ، وسالم سلامة.



وكان في استقبالهم أ. محمد غنيم مدير عام الرعااية الاجتماعية والتأهيل وأ. صلاح العمصي مدير مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث ، وأ.ومنى العجلة مدير عام الأسرة والمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، وأ. واعتدال قنيطة مدير دائرة المرأة، وأ. وسهاد قنيطة مدير مؤسسة بيت الأمان.



واطلع النواب على أوضاع المؤسستين والخدمات المقدمة، والمشكلات والصعوبات التي تواجههم، شاكرين جهود الوزارة ودورها المبذول على مدار الساعة سواء للنساء المعنفات أو الأحداث الجانحين.



بدورهم استعرض مدراء المؤسستين جهودهم خلال الفترة الماضية، وأنشطتهم المبذولة، والخدمات المقدمة ومنها الرعاية النفسية والاجتماعية والاستشارات القانونية.

وتفقد النواب المؤسستين واستمعوا لأحوال النساء والأطفال وظروفهم

