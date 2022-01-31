وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش القضائي يتفقد مركز إصلاح وتأهيل النساء المركزي وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: توحيد الإجراءات وتطبيق أحكام القانون يؤسس لقيام دولة العدالة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يناقش تجويد العمل الحكومي في خدمة الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يناقش آلية اختبارات دراسة بيزا الدولية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع خيرية بقيمة 89.000 دولار وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع المجلس التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع في تنفيذ برنامج ارشادي " لتحديد المساحات الزراعية" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تناقش تنفيذ التقييم الميداني لمسابقة التميز الصحي والبيئي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستقبل وفداً من طلبة كلية الشريعة والقانون وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم فعالية "مثقفون في مواجهة التطبيع"
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع المجلس التشريعي

31 كانون ثاني / يناير 2022 02:15

272993901_303955545091921_4329799916634447804_n
272993901_303955545091921_4329799916634447804_n

غزة- الرأي

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل،  لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، في زيارة لمؤسسة الربيع للأحداث، وبيت الأمان للنساء المعنفات .


وشارك في الزيارة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل ، وأعضاء اللجنة النواب يوسف الشرافي ، وخميس النجار ، ومحمد شهاب ، وسالم سلامة.


وكان في استقبالهم أ. محمد غنيم مدير عام الرعااية الاجتماعية والتأهيل وأ. صلاح العمصي مدير مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث ، وأ.ومنى العجلة مدير عام الأسرة والمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، وأ. واعتدال قنيطة مدير دائرة المرأة، وأ. وسهاد قنيطة مدير مؤسسة بيت الأمان.


واطلع النواب على أوضاع المؤسستين والخدمات المقدمة، والمشكلات والصعوبات التي تواجههم، شاكرين جهود الوزارة ودورها المبذول على مدار الساعة سواء للنساء المعنفات أو الأحداث الجانحين.


بدورهم استعرض مدراء المؤسستين جهودهم خلال الفترة الماضية، وأنشطتهم المبذولة، والخدمات المقدمة ومنها الرعاية النفسية والاجتماعية والاستشارات القانونية.
وتفقد النواب المؤسستين واستمعوا لأحوال النساء والأطفال وظروفهم
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟