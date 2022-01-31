الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع خيرية بقيمة 89.000 دولار

غزة - الرأي:

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبد الهادي الأغا مع رئيس مجلس إدارة جمعية خير أمة الخيرية محمد نشوان، مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع خيرية بقيمة (89.000) دولار.

وتقضي الاتفاقية بتمويل عدة مشاريع خيرية تتضمن رعاية مسابقة لحفاظ كتاب الله المتقنين والمبدعين، وكفالة (٥٠) حلقة تحفيظ مميزة على مستوى قطاع غزة لمدة عام، وتحرير جميع بطاقات الهويات المحجوزة على ذمة القبور لعام 2020م و2021 لغير المقتدرين، ومساعدة (٥) موظفين من الأوقاف في توفير تكاليف الزواج.

وأكد الأغا أهمية هذه المشاريع الخيرية في دعم كافة المجالات المختلفة سواء في التحفيظ أو تقديم الدعم للمواطنين، وتعزيز صمودهم، منوهاً بأن وزارته تسعى دوماً من خلال هذه المشاريع للارتقاء بكافة الملفات التي تخدم المجتمع.

وشكر الأغا جمعية خير أمة الخيرية على جهودهم الكبيرة ودورهم في تقديم المساعدات لأبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي أثرت على كافة مناحي الحياة بقطاع غزة.