تعليم خان يونس يناقش آلية اختبارات دراسة بيزا الدولية

خان يونس- الرأي

نفذ محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم في خان يونس ورشة عمل لمعلمي مبحث الكيمياء للصف العاشر الأساسي، تهدف إلى تدريب المعلمين من خلال تعليم مصغر لعرض نموذج لدراسة بيزا الدولية، وشارك في الورشة 18 معلماً ومعلمة.



يذكر أن دراسة بيزا الدولية تهتم بقياس مستويات الطلاب في سن 15 عامًا ومعرفة مدى قدرتهم على استخدام معارفهم ومهاراتهم في القراءة والرياضيات والعلوم ومهارات التفكير الإبداعي لمواجهة تحديات الحياة الحقيقية.



وذكر أن فلسطين تشارك للمرة الأولى في هذه الدراسة والتي ستنفذ في شهر أبريل، وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الوزارة التطويرية.

