وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش القضائي يتفقد مركز إصلاح وتأهيل النساء المركزي وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: توحيد الإجراءات وتطبيق أحكام القانون يؤسس لقيام دولة العدالة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يناقش تجويد العمل الحكومي في خدمة الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يناقش آلية اختبارات دراسة بيزا الدولية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع خيرية بقيمة 89.000 دولار وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع المجلس التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع في تنفيذ برنامج ارشادي " لتحديد المساحات الزراعية" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تناقش تنفيذ التقييم الميداني لمسابقة التميز الصحي والبيئي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستقبل وفداً من طلبة كلية الشريعة والقانون وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم فعالية "مثقفون في مواجهة التطبيع"
أخبار » الأخبار الحكومية

ورشة عمل لمعلمي مبحث الكيمياء

تعليم خان يونس يناقش آلية اختبارات دراسة بيزا الدولية

31 كانون ثاني / يناير 2022 02:29

تعليم خان يونس يناقش آلية اختبارات دراسة بيزا الدولية
تعليم خان يونس يناقش آلية اختبارات دراسة بيزا الدولية

خان يونس- الرأي

نفذ  محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم في خان يونس ورشة عمل لمعلمي مبحث الكيمياء للصف العاشر الأساسي، تهدف إلى تدريب المعلمين من خلال تعليم مصغر لعرض نموذج لدراسة بيزا الدولية، وشارك في الورشة 18 معلماً ومعلمة.


يذكر أن دراسة بيزا الدولية تهتم بقياس مستويات الطلاب في سن 15 عامًا ومعرفة مدى قدرتهم على استخدام معارفهم ومهاراتهم في القراءة والرياضيات والعلوم ومهارات التفكير الإبداعي لمواجهة تحديات الحياة الحقيقية.


وذكر أن فلسطين تشارك للمرة الأولى في هذه الدراسة والتي ستنفذ في شهر أبريل، وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الوزارة التطويرية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟