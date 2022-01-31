تعليم شرق خان يونس يناقش تجويد العمل الحكومي في خدمة الجمهور

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس اجتماعًا للجنة الفرعية لتجويد العمل الحكومي في خدمة الجمهور المكونة من، منار أبو خاطر، مدير الدائرة الإدارية والممثل برئيس اللجنة الفرعية، وأعضاء اللجنة، عدلي رضوان، وجهاد الأغا، و محمد أبو غالي وخالد أبو دقة، و د. عبد القادر أبو فسيفس، وجاء هذه اللقاء وفقُا لبرنامج وزارة التربية والتعليم في تجويد خدمة الجمهور.



ورحب أبو خاطر بتطوير خدمة الجمهور مشيداً بأداء وزارة التعليم بجميع إداراتها، وعملها المتطور في توفير التعليم الراقي لطلبتنا وأبناء شعبنا.



حيث ناقشت اللجنة عددًا من الأمور المتعلقة بالاتصال والتواصل مع الجمهور، والعمل على تعزيز العلاقة معه من خلال تسهيل الخدمات الممكنة.



كما أكد أبو خاطر من خلال اللقاء الحيوي الذي يهدف لوضع مقترحات وأفكار لصالح تجويد العمل الحكومي، على حرص المديرية لتقديم الخدمة للجمهور بسهولة وسرعة وجودة عالية، والاهتمام في العلاقة بين المدارس والمجتمع المحلي.



وشهد اللقاء نقاشا موسعة وآراء هادفة للوصول إلي هدف تجويد العمل الحكومي في خدمة الجمهور.