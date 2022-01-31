وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش القضائي يتفقد مركز إصلاح وتأهيل النساء المركزي وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: توحيد الإجراءات وتطبيق أحكام القانون يؤسس لقيام دولة العدالة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يناقش تجويد العمل الحكومي في خدمة الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يناقش آلية اختبارات دراسة بيزا الدولية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع خيرية بقيمة 89.000 دولار وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع المجلس التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع في تنفيذ برنامج ارشادي " لتحديد المساحات الزراعية" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تناقش تنفيذ التقييم الميداني لمسابقة التميز الصحي والبيئي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستقبل وفداً من طلبة كلية الشريعة والقانون وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم فعالية "مثقفون في مواجهة التطبيع"
أخبار » الأخبار الحكومية

لضمان سلامة الإجراءات القانونية بحقهن..

التفتيش القضائي يتفقد مركز إصلاح وتأهيل النساء المركزي

31 كانون ثاني / يناير 2022 02:41

التفتيش القضائي يتفقد مركز إصلاح وتأهيل النساء المركزي
التفتيش القضائي يتفقد مركز إصلاح وتأهيل النساء المركزي

غزة- الرأي

 استكملت الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة، ممثلةً بوكيل النيابة  علاء مهاني، بمشاركة لجنة متابعة شؤون النزيلات، ممثلةً بعضوَي النيابة نسرين السليقي، و إيناس الدحدوح، جولاتهما التفقدية لمركز إصلاح وتأهيل النساء المركزي (أنصار)، وكان في استقبالهم مدير مركز الإصلاح والتأهيل المقدم أمل نوفل.

 وخلال الجولة تم مناقشة أوضاع النزيلات ومحاكمتهن؛ لضمان سلامة الإجراءات القانونية، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهن، ومدى ملاءمة الظروف المعيشية والرعاية الطبية داخل مركز التوقيف، كذلك تفقدت اللجنة أحوال النزيلات، واستمعت لمطالبهن، وتابعت ملفاتهن، واطّلعت على جميع الإجراءات القانونية، لاسيما التأكد من سلامة التوقيف؛ بما يضمن سلامة الإجراءات، وعدالة المحاكمات بحق النزيلات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟