التفتيش القضائي يتفقد مركز إصلاح وتأهيل النساء المركزي

غزة- الرأي

استكملت الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة، ممثلةً بوكيل النيابة علاء مهاني، بمشاركة لجنة متابعة شؤون النزيلات، ممثلةً بعضوَي النيابة نسرين السليقي، و إيناس الدحدوح، جولاتهما التفقدية لمركز إصلاح وتأهيل النساء المركزي (أنصار)، وكان في استقبالهم مدير مركز الإصلاح والتأهيل المقدم أمل نوفل.

وخلال الجولة تم مناقشة أوضاع النزيلات ومحاكمتهن؛ لضمان سلامة الإجراءات القانونية، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهن، ومدى ملاءمة الظروف المعيشية والرعاية الطبية داخل مركز التوقيف، كذلك تفقدت اللجنة أحوال النزيلات، واستمعت لمطالبهن، وتابعت ملفاتهن، واطّلعت على جميع الإجراءات القانونية، لاسيما التأكد من سلامة التوقيف؛ بما يضمن سلامة الإجراءات، وعدالة المحاكمات بحق النزيلات.