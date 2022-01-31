أوقاف الشمال تنظم جولة دعوية في مشافي المحافظة

غزة- الرأي

نظم قسم الدعوة والارشاد بمديرية أوقاف الشمال جولة دعوية بعنوان (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات)، استهدفت مستشفى "نورة بنت راشد" لغسيل الكلى ومستشفى الإندونيسي بالمحافظة، وذلك في اطار الخطة المجتمعية بنشر الموعظة والكلمة الحسنة، والتذكير بأجر الصابرين والذاكرين رغم اشتداد الكُرب.



بدوره أكد رئيس قسم الدعوة والارشاد في المديرية أ. مطيع السيلاوي علي أهمية هذه الجولة، والوقوف بجانب المرضي والتخفيف عنهم، وتشجيعهم علي مداومة ذكر الله، منوهاً بأن الجولة شملت زيارة للطاقم الطبي، من أجل تعزيز معاملة المرضي بما يرضي الله، مراعاةً لظروفهم الصحية.



من جهتها أشادت إدارة المستشفى بالجولة الدعوية التي نفذتها الأوقاف علي المرضي والأطباء، و جهودهم في الدعوة إلى الله.