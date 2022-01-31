"السياحة والآثار" توضح تفاصيل الحدث في "بيت لاهيا"

غزة – الرأي:

نشرت وزارة السياحة والآثار مساء اليوم الاثنين، بياناً حول الحدث الذي شهده موقع مشروع إنشاء المدينة المصرية في بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وقال الوزارة: "خلال العمل في مشروع إنشاء المدينة المصرية تم العثور على بقايا قبر من العهد الروماني، وعلى الفور توجهت طواقم الوزارة إلى المكان وأجرت فحوصات أولية".

وبين أن طواقمها تحفظت على المقتنيات التي عُثر عليها في هذه القبر، وتم إبلاغ وزارة الأشغال العامة بوقف العمل في المكان الذي أُكتشف فيه القبر وإغلاق المنطقة .

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة المكتشفات الأثرية، والتعرف على ماهيتها وقيمتها التاريخية، والخروج بتوصيات مناسبة للتعامل مع الموقع المكتشف.