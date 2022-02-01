برشلونة يضم أوباميانج قادما من أرسنال

نجح نادى برشلونة الإسبانى، فى التعاقد مع الجابونى بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزى، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بعدة دقائق.

ووصل المهاجم الجابونى أوباميانج إلى مكتب لابورتا رئيس نادى برشلونة ووقع العقود بعد الاتفاق على كل شىء مع اللاعب وأرسنال، وسيقوم البارسا بالإعلان عن الصفقة فى الأوقات المقبلة.

وأشارت إذاعة "توك سبورت"، إلى أن برشلونة توصل أخيرا لاتفاق مع أرسنال لضم اللاعب الجابوني، حيث يجري حاليا الاختبارات الطبية الروتينية قبل توقيع العقد.

وكانت صحيفة ديلى ميل الإنجليزية، أكدت أن المفاوضات بين برشلونة وأرسنال قد تعثرت، وذلك بسبب خلاف على راتب اللاعب، وأن برشلونة يحتاج الكثير من المال بالفعل للتعاقد مع أوباميانج، وبالتالى فإن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا سيعود إلى لندن، حيث ستعتبر رحلة أوباميانج إلى برشلونة بمثابة إجازة عائلية.

وحرص برشلونة على التعاقد مع الجابونى أوباميانج ليكون بديلا للأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي اعتزل كرة القدم بسبب مشاكل على مستوى القلب.

جدير بالذكر أن عقد أوباميانج مع أرسنال سوف ينتهى في صيف عام 2023، إذ ما زال يتبقى موسم ونصف في عقده، لذلك فالرحيل في شهر يناير سيكون الحل الأمثل حتى يتخلص من راتبه الكبير.