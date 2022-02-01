ركلات الترجيح تطيح بـ باريس سان جيرمان من كأس فرنسا على يد نيس

ودع فريق باريس سان جيرمان بطولة كأس فرنسا، إثر هزيمته أمام نظيره نيس بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب "حديقة الأمراء" في العاشرة مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات دور الـ 16، ثمن النهائي بطولة كأس فرنسا للموسم الكروى الجاري 2021-2022.

ولجأ الفريقيان الى ضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين حيث تنص اللوائح اللجوء الى ركلات الترجيح عقب انتهاء التسعين دقيقة مباشرة.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق نيس نظيره أولمبيك مارسيليا في الدور المقبل من كأس فرنسا، وتواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي على رأس التشكيل الرسمي للمباراة بجوار المهاجم ماورو إيكاردي، وارتدى ليونيل ميسي لأول مرة القميص رقم 10 مع باريس سان جيرمان وذلك بسبب لوائح الاتحاد الفرنسي التي تحتم ارتداء اللاعبين الأساسيين الأرقام من 1 الى 11.

وشهدت المباراة مشاركة كيليان مبابي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء بدلاً من ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الذي بدأ اللقاء أساسياً.

وشارك كيليان مبابي اليوم في المباراة رقم 200 خلال مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان في كل البطولات.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي: "دوناروما - داجبا ، كيمبيمبي ، كيهرير ، مينديز - دانيلو ، فيراتي ، هيريرا - ميسي ، إيكاردي ، دراكسلر".

بينما جاء تشكيل نيس كالتالي: "بولكا - لوتومبا ، دانتي ، توديبو ، أمافي - كلويفرت ، تورام ، شنايدرلين ، بوداوي - جويري ، دولبرج".

وتأهل الفريق الباريسي لثمن النهائي على حساب فريق فان في دور الـ32، بعد الفوز عليه برباعية نظيفة، بينما تأهل نيس للدور ذاته بعد فوزه علي شوليت بهدف دون مقابل.

وشارك ليونيل ميسي في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي أمام استاد ريمس لمدة نصف ساعة بسبب عدم جاهزيته الكاملة للعب.

ويحمل باريس سان جيرمان الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس فرنسا برصيد 14 مرة سابقة.