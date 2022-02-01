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طالع أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

01 شباط / فبراير 2022 08:58

غزة - الرأي

جاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الثلاثاء وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي: 

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