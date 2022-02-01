طالع أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

09:19كيفية الاستفادة من حيل آيفون المخفية على هاتفك

09:108 وفيات و2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

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