طالع أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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01 شباط / فبراير 2022 08:58
غزة - الرأي
جاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الثلاثاء وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
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