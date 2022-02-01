كيفية الاستفادة من حيل آيفون المخفية على هاتفك



يتعلم جهاز "آيفون" الخاص بك دائمًا حيلًا جديدة - وأضاف التحديث الأخير الكثير منها، لذا يجب عليك تحديث هاتفك للحصول على أحدث الميزات بمجرد خروجها.



تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من iOS.



هذا يعني أن جهاز iPhone الخاص بك يجب أن يكون يعمل بنظام iOS 15.3.



للتحقق من ذلك انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج وقم بتثبيت أي تحديثات معلقة وفقا لما نقلته ذى صن.



حرك شريط عنوان سفاري.



انتقل شريط البحث وعنوان URL الذي يوجد عادةً في الجزء العلوي من Safari إلى الجزء السفلي.



عليك فتح Safari، والنقر على رمز aA ، ثم اختيار Show Top Address Bar.



ونقلت Apple الشريط إلى الأسفل حتى يسهل الوصول إليه.



ونمت شاشات iPhone على مر السنين - ووجود شريط في الأعلى هو ببساطة من بقايا الماضي.



عندما كانت أجهزة iPhone صغيرة - 4 بوصات أو أقل - لا يهم أن يكون الشريط في الأعلى.



لكن بعض طرازات iPhone تحتوي الآن على شاشات عملاقة بحجم 6.7 بوصة ، لذا أصبحت سهولة الاستخدام قد تمثل مشكلة.



قم بسحب وإسقاط الصور.



عادةً إذا كنت تريد نقل صورة iPhone ، فمن المحتمل أن تذهب إلى خيارات المشاركة.



ستبحث عن مشاركة صورة iPhone على تطبيق آخر أو نسخها.



ولكن هناك طريقة مختلفة حقًا سريعة ومرضية للغاية.



ما عليك سوى الانتقال إلى تطبيق الصور الخاص بك مع الضغط بإصبعك على إحدى الصور.



ثم بدون تحرير، انتقل إلى دردشة الرسائل وقم بوضع الصورة على شريط الحرف.



ستظهر الصورة التي اخترتها في تطبيق الرسائل.



يمكنك حتى تحديد عدة صور والاحتفاظ بها مرة واحدة.



وتدعم الكثير من التطبيقات هذه الميزة ، لذا يمكنك المشاركة في أماكن متعددة.



لا يعمل فقط من تطبيق الصور.



يمكنك أيضًا مشاركة صور iPhone من أماكن أخرى - بما في ذلك صور Google في متصفح الويب.



فحص أي نص.



يتم تحميل iPhone الخاص بك بأداة يدوية تسمح لك بتحميل محتوى قائمة أو صحيفة بسرعة على هاتفك المحمول على الفور.



يسمح لك النص المباشر بتوجيه كاميرا iPhone الخاصة بك إلى كائن حقيقي ونسخ النص ولصقه بسرعة على جهازك المحمول.



يمكن أن يساعدك في تدوين الملاحظات فى اجتماع أو نسخ ملاحظة مكتوبة بخط اليد لوصفة عائلية.



احصل على كائن مع النص الذي تريد مسحه ضوئيًا وافتح تطبيق الكاميرا على جهاز iPhone الخاص بك.



قم بتوجيه الكاميرا إلى الكائن ثم انقر فوق المؤشر الذي يظهر في أسفل يمين الشاشة. يبدو مثل سطور نص محاطة بمربع.



عندما تنقر عليه ، ينتقل النص على شاشتك ويتاح لك خيار نسخه أو تحديده أو البحث عنه أو ترجمته أو مشاركته.



يمكنك نسخها ولصقها في بريد إلكتروني أو ملاحظة ، على سبيل المثال ، أو مشاركتها مع صديق عبر WhatsApp أو Facebook Messenger.



يمكنك أيضًا استخدام النص المباشر على الصور الموجودة بالفعل في مكتبة الصور الخاصة بك.



ما عليك سوى فتح صورة في تطبيق المعرض والنقر مع الاستمرار فوق جزء من النص في الصورة لتحديده وتمييزه.

