كيفية تشغيل الوضع المظلم على Snapchat؟



يُطلق Snapchat، أحد تطبيقات المراسلة الفورية الشهيرة، ميزات جديدة بشكل منتظم، وبسبب إضافة الميزات الجديدة ، تنتقل تجربة المستخدم إلى المستوى التالي، ولحسن الحظ، لدى Snapchat ميزة Dark Mode لمستخدمي iOS، والتي تعتبر من أكثر الميزات المفيدة لأنها مفيدة في الإضاءة المنخفضة وسهلة على العينين.



ومع ذلك، لم يُصدر Snapchat ميزة "Dark Mode" لمستخدمي أندرويد.



هل يمكنك الحصول على الوضع الداكن على Snapchat أندرويد؟

لم يُصدر Snapchat ميزات Dark Mode لمستخدمي أندرويد حتى الآن، ومع ذلك، يمكن لمستخدمي أندرويد تنشيط وضع المطور على أجهزتهم مما يمنحهم وصولاً داخليًا إلى كيفية عمل الهاتف.



لماذا ليس لدي الوضع الداكن على Snapchat؟

تعود احتمالية عدم القدرة على استخدام الوضع المظلم على Snapchat لأنك من مستخدمي أندرويد، لم يُصدر Snapchat بعد ميزة الوضع المظلم لمستخدمي أندرويد.

كيف تضع Snapchat في الوضع المظلم؟

لتمكين الوضع المظلم على Snapchat، تحتاج إلى الانتقال إلى ملفك الشخصي في Snapchat من خلال النقر على "Bitmoji" الموجود في الزاوية اليسرى العليا، علاوة على ذلك، انقر فوق رمز "الترس" (الإعدادات) الموجود في أعلى اليمين، الآن، قم بالتمرير لأسفل وحدد الخيار "Appearance" ثم اختر "Always Dark".

هل الوضع المظلم متاح على أيفون؟

لتشغيل الوضع المظلم على جهاز أيفون الخاص بك، تحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات الهاتف ثم النقر فوق الخيار "العرض والسطوع"، علاوة على ذلك، حدد "Dark" لتشغيل "الوضع الداكن".