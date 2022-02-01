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العدل تشارك باجتماع الجمعية العمومية لنقابة العاملين برياض الاطفال

01 شباط / فبراير 2022 10:44

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غزة-الرأي

شاركت دائرة النقابات بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل في اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي لنقابة العاملين في رياض الأطفال.
وحضر الاجتماع عن الوزارة كلاً من الأستاذ محمود جبر، والأستاذ ناجي اللوح من دائرة النقابات، وبدأ الاجتماع الغير عادي لتعديل النظام الأساسي بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، وقد تضمن جدول الأعمال تعديل بعض مواد النظام الأساسي، وطرحها للتصويت، علما بانه قد تم التصويت على التعديلات بالإجماع، وثم الانتقال للاجتماع العادي، للمصادقة على التقرير المالي والإداري لنقابة العاملين في رياض الاطفال عن سنة 2021م.
وناقش الاجتماع اعتماد التقرير المالي والإداري للعام الماضي وعرض التقرير على الحضور للتصويت والمصادقة عليه وتم التأكيد من قبل الوزارة على التقريرين.
الجدير ذكره أن وزارة العدل تتابع النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طيلة فترة الانعقاد كما تتابع التصويت على القرارات والتأكد من قانونية الجمعية وقانونية القرارات الصادرة عنه.
 

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