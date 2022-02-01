المدهون يتفقد سير العمل بمجمع محاكم محافظة الوسطى

غزة-الرأي

أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء رؤية مجلسه المرتكزة على تحسين بيئة التقاضي بما ينعكس على سرعة الأداء وتجويد العمل، والتسهيل على متلقي الخدمة في إطار تطوير الجهاز القضائي بكافة مكوناته، وبين المستشار المدهون أهمية تسهيل إجراءات التقاضي وإنجازها بمدد زمنية محددة لما لذلك من أثر إيجابي وفعال بالحفاظ على حقوقهم من الضياع، مشيراً لضرورة الارتقاء بالعمل القضائي عبر تطبيق القانون وإحقاق الحق والسرعة في إنجاز العمل والحكم بالعدل بين المتقاضين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مجمع محاكم المحافظة الوسطى؛ لمتابعة سير العمل وإجراءات التقاضي والتنفيذ في المجمع، وكان برفقته القاضي أحمد أبو نعمة رئيس محكمة بداية دير البلح والقاضي سالم قشطة مدير محكمة صلح دير البلح والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس.

واستمع المستشار المدهون خلال الجولة لاحتياجات القضاة والموظفين، إضافة لملاحظات المراجعين والمحامين واقتراحاتهم والمصاعب التي يعانون منها، مبدياً تفهمه لمطالبهم واعداً بوضع الحلول المناسبة لمعظم القضايا التي تم طرحها ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة.

وعقد المستشار المدهون خلال الزيارة، اجتماعين منفصلين مع قضاة المجمع، ومع الموظفين، أكد خلالهما على أهمية المحافظة على سلامة الإجراءات القضائية وحسن التعامل مع جمهور المتقاضين ليستشعروا بأن القضاء ملجأهم ومظلة كل مظلوم وضعيف، مشيداً بجهود الكادر القضائي والإداري بالمجمع، وإسهاماتهم في رفعة المنظومة القضائية.

وبين أن الزيارات الميدانية للمحاكم تهدف للاطلاع على واقع العمل والتعرف على احتياجاتها من لوازم واجهزة وكوادر بشرية، وتطوير بيئة العمل، مشيراً ان المجلس قد بدأ بدراسة الاشكالات والاحتياجات الخاصة بالمحاكم وبيئة التقاضي، التي تعتبر على درجة عالية من الأهمية.

