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الاشغال تشيد بالجهود الماليزية في دعم الشعب الفلسطيني

01 شباط / فبراير 2022 10:52

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غزة-الرأي

اشاد وكيل الوزارة سرحان بجهود مؤسسة أحباء ماليزيا وللحكومة والشعب الماليزي على دعم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني .

جاء ذلك خلال زيارة اجراها  وفد من وزارة الأشغال العامة والإسكان يترأسه وكيل الوزارة وعدد من المدراء لمؤسسة أحباء ماليزيا في إطار التنسيق والتشبيك مع المؤسسات والهيئات الخيرية .

وتناول اللقاء تعزيز الجهود في المشاريع التي تنفذها مؤسسة أحباء ماليزيا المتعلقة بالسكن، والتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الإسكان والحاجة الماسة لبناء المزيد من الوحدات السكنية.


وفي ختام اللقاء اتفق الجابنان على تعزيز الجهود والتواصل الدائم بهدف تنفيذ مشاريع جديدة تخدم المواطنين المحتاجين للسكن .
 

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