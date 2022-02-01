المدرسة الشرعية بالأوقاف تُكرم موظفيها المتقاعدين وأوائل طلبتها

غزة-الرأي

كرمت المدرسة الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية موظفيها المتقاعدين وأوائل طلبتها المتفوقين، خلال حفل نظمته في صالة ريفان شرق غزة، بمشاركة وكيل الوزارة د. عبدالهادي الأغا، ومدير عام التعليم الشرعي أ. كفاح الرملي، ومدير التربية والتعليم شرق غزة أ. مازن نور الدين، ومدير المدارس الشرعية أ. عبدالسلام قوصة.

بدوره أكد الأغا أن وزارته قدمت نموذجاً مميزاً في غرس التعليم الشرعي وتعزيز قيمة الإيمان والقرآن لدى الطلبة، مشيراً إلي أن الأوقاف تعمل دوماً علي تطوير هذه المدارس، لتمتد أشرعتها في كل مكان، لتخريج جيل قرآني قادر علي جلب النصر والتمكين للأمة الإسلامية.

ولفت الاغا أن دور الوزارة يتكامل مع دور الأُسرة،في تعزيز المعاني السامية والأخلاق الحميدة، مشيداً بدور المعلم الرسالى الذي يُقدم المعلومة، ويؤسس لجيلٍ واعٍ يدافع عن دينه ووطنه.

من جانبه، رحّب نور الدين بمستوى التعاون مع وزارة الأوقاف في تنفيذ الأنشطة والبرامج التي تخدم الطلبة والمجتمع، مبدياً سعادته في أداء المدارس الشرعية بالأوقاف ومشاركتها في المسابقة التربوية التي تقيمها وزارة التربية والتعليم.

وفي كلمة الخريجين، ثمّن الطالب المتفوق عبدالله محيسن جهود الهيئة التدريسية علي ما بذلوه للارتقاء بالمستوى التعليمي، وصقل المواهب والوصول للحظة النجاح، معرباً عن أمله في مستقبلٍ يقود الأمة نحو منارات العلم والتقدم.

