وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خزاعة تشرع بحملة جمع الكلاب الضالة من الشوارع وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يقرر فصل خدمات المواطنين عن المحامين في تنفيذ غزة وكالة الرأي الفلسطينية المدرسة الشرعية بالأوقاف تُكرم موظفيها المتقاعدين وأوائل طلبتها وكالة الرأي الفلسطينية الاشغال تشيد بالجهود الماليزية في دعم الشعب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية العوامة والسحلب والشعرية..طقوس شتوية تجمع العائلات الغزية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا وسلطة الأراضي تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يتفقد سير العمل بمجمع محاكم محافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك باجتماع الجمعية العمومية لنقابة العاملين برياض الاطفال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2177) الثلاثاء 1/2/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر السودانية
أخبار » الأخبار الحكومية

القضاء يقرر فصل خدمات المواطنين عن المحامين في تنفيذ غزة

01 شباط / فبراير 2022 10:55

11
11

غزة-الرأي

قرر المستشار ضياء الدين المدهون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فصل خدمات المواطنين عن المحامين في دائرة تنفيذ غزة، وذلك تسهيلاً على المحامين وجمهور المتقاضين لتيسير وصول للخدمة القضائية، ومنعاً للازدحام الحاصل في صالة انتظار الجمهور.
وقال المستشار المدهون " سنباشر العمل في ذلك مطلع الأسبوع القادم، في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين، وتسريع الاجراءات وتسهيلها، وتحقيق رضا المتعاملين خلال مراجعتهم اليومية للدائرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التقييمي الثاني للدائرة مع مأمور دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة الأستاذ رامي صلوحة، ورؤساء الأقسام، بحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم، والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس.
واستمع رئيس المجلس خلال الاجتماع الى ملاحظات مأمور التنفيذ ورؤساء الأقسام، بموضوعية من واقع التجربة والعمل؛ وكان التقييم إيجابي والإنجازات ملموسة وواضحة خاصة في سرعة وجودة الخدمة المقدمة، وأوضح المستشار المدهون أن النجاح الذي حققته اعادة هندسة مكان واجراءات دائرة تنفيذ غزة كان مبشراً، لنقله الى باقي دوائر التنفيذ في المحافظات، خاصة وأن دوائر التنفيذ تعتبر واجهة حضارية للقضاء ولخدمة المحاميين والمواطنين على حد سواء، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل قضاة وموظفي الدائرة رغم حجم العمل الكبير لديهم.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟