"الدويك" يطلع " ثابت" بقرار المجلس البلدي بتخصيص 4 قطع أراضي لمدارس

غزة-الرأي

أطلع رئيس بلدية البريج م. أيمن الدويك، وكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت، على قرار المجلس البلدي بتخصيص 4 قطع أراضي لمدارس، وأن هذا الأمر يتطلب متابعة حثيثة من قبل وزارة التعليم لاستكمال إجراءات التخصيص اللازمة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من بلدية البريج لوكيل وزارة التربية والتعليم ، وذلك لدراسة إمكانية توفير أراضي لإقامة مدارس عليها، لحل مشكلة المدارس الموجودة في البريج والتي تعمل بنظام الفترتين ومكتظة بشكل كبير بالطلاب وهناك حاجة ماسة لبناء مدارس إضافية.

في الختام تقدم وفد البلدية بالشكر والعرفان للجهود المبذولة من وزارة التعليم تجاه أهلنا وأحبابنا في القطاع.