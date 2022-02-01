داخلية خانيونس تُنجز 9 آلاف معاملة خلال يناير

غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس "الشق المدني" 9024 معاملة للمواطنين في المحافظة، خلال شهر يناير الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 5620 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 980 مولوداً جديداً، و107 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 320 معاملة، والشؤون القانونية 1882 معاملة، بينما أنجزت 582 معاملة جوازات، و78 معاملة إقامات وشؤون أجانب، و542 معاملة للشؤون الإدارية.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.