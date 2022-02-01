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"مديرية التدريب" تُنظم طابور أركان لكوادرها وطلاب دوراتها

01 شباط / فبراير 2022 11:22

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غزة-الرأي

نظمت المديرية العامة للتدريب، صباح اليوم  الثلاثاء، طابور أركان لكوادرها وطلاب دوراتها، بمشاركة مديرها العام اللواء محمد خلف، ومدراء الإدارات والوحدات والدوائر, على أرض ميدان التدريب المركزي بأنصـار.

وتخلل الطابور قراءة آيات من القرآن الكريم وعزف السلام الوطني، كما أجرى اللواء محمد خلف تفتيشاً لطابور الأركان تلا ذلك كلمة ألقاها لشحذ الهمة ورفع المعنويات والتأكيد على سياسة العمل.

وأشاد اللواء خلف بالجهود التي تبذلها كوادر مديرية التدريب، مشيراً إلى العلاقة بين المدربين والمتدربين باعتبارها علاقة تعلم ومعرفة وتطور قائمة على تنمية وتأهيل قدرات منتسبي الوزارة بشكل يضمن رفع مستوى الأداء.

وقال اللواء خلف إن وزارة الداخلية والأمن الوطني بادرت باحتضان عملية التدريب العسكري الموحد، وقدمت فيه دفعة نحو الأمام مما شكّل تطوراً كبيراً في عملية التدريب بكل أشكاله منعكساً على دور الأجهزة الأمنيـة وقدراتها.

وبيّن اللواء خلف أن مديرية التدريب ستعمل بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات؛ لتقديم مساهمة فاعلة في تأهيل رجل أمن قادر على حماية أبناء شعبنا ومقدراته.

ويعتبر طابور الأركان هو الثاني لهذا العام , إذ أنه من المقرر عقد طابور شهري بشكل منتظم ضمن فعاليات وأنشطة مديرية التدريب لكوادرها وطلاب دوراتها العسكرية.

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