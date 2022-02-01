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"داخلية الشمال" تُنجز أكثر من 7 آلاف معاملة خلال يناير

01 شباط / فبراير 2022 11:28

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غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة -الشق المدني 7 آلاف و667 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال شهر يناير من عام 2022.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 4 آلاف و436 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف" بالإضافة ل 1463 معاملة مواليد ووفيات.

فيما أتمت دائرة الجوزات 228 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 32 معاملة.

فيما أتمت دائرة الشئون القانونية 2356 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 225 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 390 معاملة، في حين تم أرشفة 3 آلاف معاملة تقريباً من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال شهر يناير من العام الحالي.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 آلف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.

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