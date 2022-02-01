الشرطة النسائية بخانيونس تنفذ مئتي مهمة خلال يناير

غزة-الرأي

نفذت إدارة الشرطة النسائية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 206 مهمات خلال شهر يناير 2022 الماضي.

وأظهر تقرير إحصائي لدائرة الشرطة النسائية بخان يونس أنها استقبلت 95 شكوى وإفادة خلال يناير الماضي، مبينةً انه تم حل 5 قضايا بشكل ودي.

ونفذت إدارة الشرطة النسائية 9 فعاليات وأنشطة، و6 مهات إحضار مشروحات، ومهمتين فض شغب، بالإضافة إلى 3 مهمات تأمين قاعة محكمة.

وبينت أنه تم التحقيق في 23 مهمة مختلفة، و4 مهمات إعتداء، و16 قضية خلاف عائلي عرضت عليهم خلال تلك الفترة.

وأوضح التقرير مشاركة الشرطة النسائية في 9 مهمات تفتيش، كما شاركت في 19 مهمة مساعدة مواطنات، و15 مهمة تأمين نظارات.