"هنية" يشيد بموقف وزير الرياضة اللبناني في مساندة الفلسطينيين

غزة- الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بموقف لبنان حكومة وشعبا والرعاية الكريمة التي قدمها د. جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، لفعاليات تكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتقليدهم ذهبية القدس وتنظيم مؤتمر "الرياضة بين التضامن ومناهضة التطبيع على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وكان هنية التقى صباح اليوم بالوزير د. جورج كلاس ومدير عام الوزارة زيد خيامي، حيث نقل هنية تحيات قيادة المجلس الأعلى وتقدير المنظومة الرياضية في فلسطين للمواقف الأصيلة التي تقدمها لبنان في نصرة القضية الفلسطينية.

وتحدث هنية عن أوضاع الرياضة الفلسطينية وما تعانيه جراء ممارسات الاحتلال، وتطرق لحالة الوفاق الرياضي ونجاحها في الارتقاء بالرياضة.

من جهته رحب الوزير كلاس بعبد السلام هنية وقدم التحية للشباب والرياضيين في فلسطين، وخص غزة بالتحية وقال إنها رمز العزة، وأضاف:" موقفنا من القضية الفلسطينية هو واجب، ونحن في هذه المناسبة بتكريم الرياضيين نعمل على دعم كل الرياضيين العرب ونقدر موقفهم الرافض للتطبيع مع الاحتلال"، كما أكد د. كلاس جاهزية وزارته للتعاون في دعم الرياضة الفلسطينية.