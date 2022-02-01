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الزراعة تتفقد تجربة أصناف الخضار الجديدة بالقطاع

01 شباط / فبراير 2022 11:49

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غزة-الرأي

نفذت اللجنة المُكلفة في وزارة الزراعة،بمتابعة أصناف الخضار الجديدة الواردة إلى قطاع غزة جولة ميدانية على عدد من المزارع التي يتم فيها تجربة عدد من أصناف الخضار الجديدة ( بندورة – فلفل – خيار_فلفل حلو ) لدي عدد من المزارعين الرياديين، حيث تم تنفيذ الجولة في كل من محررة حطين، وتل الجنان ومنطقة ميراج، وشمال القطاع.


وتأتي هذه الجولات استمراراً للجولات الميدانية التي تنفذها اللجنة في متابعة الأصناف الجديدة من الخضار، التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة بواسطة موردي التقاوي والبذور والشركات الزراعية،وذلك في إطار متابعة وزارة الزراعة و ضبطها لمدخلات الإنتاج الزراعي، تعتبر البذور واحدة من أهم هذه المدخلات.


ويأتي ذلك في إطار حماية المزارع الفلسطيني، ومساعدته في اختيار أفضل الأصناف من حيث الجودة والإنتاجية وأكثرها ملائمة للظروف الجوية والحد من تداول الأصناف والبذور غير المعتمدة عملاً بالخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة.
 

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