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برعاية وزير الشباب والرياضة اللبناني

"هنية" يشارك في تكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع

01 شباط / فبراير 2022 11:50

"هنية" يشارك في تكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع

غزة- الرأي

شارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في حفل تكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والذي أقيم مساء اليوم الإثنين ضمن فعاليات الملتقى الدولي لتكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع، في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة اللبناني د. جورج كلاس وبحضور السفراء والوزراء والشخصيات الرسمية.

وكان هنية شارك صباح اليوم في الجلسة الأولى من مؤتمر "الرياضة بين التضامن ومناهضة التطبيع"، ضمن فعاليات الملتقى الدولي لمناهضة التطبيع الرياضي، وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات تناولت محاور هامة تحدث فيها الرياضيون عن تجربتهم في رفض التطبيع، وحظيت الجلسات بمشاركة محمد فنيش وزير الشباب والرياضة اللبناني السابق، ومشاركة أيضا من المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، وإبراهيم خضرة الإعلامي الفلسطيني في bien sport والأسير المحرر محمود السرسك وتجربة الاعتقال والإضراب عن الطعام.

والتقى هنية د. أشرف دبور سفير فلسطين في لبنان، وغسان عبد الغني عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الشتات، وجرى الحديث عن أوضاع الرياضة الفلسطينية وسبل خدمة الشباب والرياضيين في لبنان والشتات.

يذكر أنه جرى تقليد الرياضيين المناهضين للتطبيع ذهبية القدس، وهم: البطل اللبناني فادي عيد، فريق المنتخب السوري الوطني للأشبال والشبلات في المهارات الفردية لكرة السلة، البطل الإيراني علي رضا خجسته، البطل العراقي علي الكناني، البطلة التونسية ميساء العباسي، البطل الإيراني محمد محمدي، البطل الموريتاني محمد عبد الرحيم الطالب محمد، البطل اللبناني مالك الزيباوي، البطل الأردني محمد وصفي عيد، البطل السوداني محمد عبد الرسول،، فريق نادي الجيش السوري، البطل الجزائري فتحي نورين.

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