سلطة المياه وجودة البيئة تكرّم مدرائها الجدد

غزة-الرأي

كرّم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم المدراء الجدد الذي فازوا في مسابقة الوظائف الاشرافية التي أعلن عنها ديوان الموظفين العام مؤخرا.

حيث عبّر د.يوسف ابراهيم عن كامل شكره وامتنانه لكافة الطواقم العاملة في سلطة المياه وجودة البيئة، مقدّرا مجهوداتهم في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يمرون بها خلال تأديتهم لعملهم.

في حين استثمر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة التكريم، واستعرض خلاله انجازات سلطة المياه وجودة البيئة إبّان الفترة الماضية، معتبرا أن الانجاز بإسم الوزراة ككل وليس فردا بعينه.

حيث شمل التكريم، م.مازن البنا بمناسبة ترقيته لمدير عام في وحدة مصادر المياه، وكلا من م.خالد أبو غالي مدير دائرة التوعية، وم.أحمد المناعمة مدير النفايات الصلبة والصرف الصحي، وم.فادي نصار مدير دائرة الموافقات والتفتيش، وأ.عطية البرش مدير دائرة المختبر والمقاييس.

