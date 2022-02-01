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التشريعي يثمن تقرير "أمنستي" لوصفه الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري

01 شباط / فبراير 2022 12:00

التشريعي يثمن تقرير "أمنستي" لوصفه الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري
التشريعي يثمن تقرير

غزة- الرأي

ثمنت النائب هدى نعيم رئيسة لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات العامة بالمجلس التشريعي ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي وصف الاحتلال بانه نظام فصل عنصري وأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.

ووصفت النائب نعيم تقرير "أمنستي" بالتقرير المهني الذي ادان جرائم الاحتلال، سواء المتمثلة باعتداءات المستوطنين في مدن وقرى الضفة الغربية والتي تنفذ تحت حماية وغطاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك ممارساته ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية لا سيما الاجراءات المتعلقة بتهويد مدينة القدس، والحصار المستمر على قطاع غزة منذ ما يقرب من 16 عاما، وكذلك التمييز العنصري ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948م

وأوضحت النائب نعيم ان ما جاء في التقرير وثق جرائم الاحتلال وفقا للقانون الدولي، منصفا الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من جرائم واعتداءات يومية من الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين.

وقالت النائب نعيم إن تقرير "أمنستي" يضاف الى التقارير الدولية السابقة التي جرمت الاحتلال وممارساته، وتفرض على المنظمات الحقوقية والدولية برفع دعاوى وملاحقة الاحتلال لدى المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية".

كما طالبت نعيم دول العالم لا سيما العربية والإسلامية منها بوقف التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي شجعه على ممارسة المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

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