وكالة الرأي الفلسطينية "عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 4 آلاف خدمة طبية خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يثمن تقرير "أمنستي" لوصفه الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري وكالة الرأي الفلسطينية العدل ترحب بتقرير " أمنتستي" كدليل على جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تكرّم مدرائها الجدد وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشارك في تكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد تجربة أصناف الخضار الجديدة بالقطاع وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بموقف وزير الرياضة اللبناني في مساندة الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية "أمنستي": "إسرائيل" تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تُنكل بأسيرين خلال استجوابهما وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخانيونس تنفذ مئتي مهمة خلال يناير
أخبار » الأخبار الحكومية

"عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 4 آلاف خدمة طبية خلال يناير

01 شباط / فبراير 2022 12:14

"عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 4 آلاف خدمة طبية خلال يناير

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 4 آلاف و750 خدمة طبية عبر أقسامها المختلفة، خلال شهر يناير الماضي لعام 2022.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي أن العيادة قدمت 4750 خدمة للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، في حين استقبلت 1957 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 244 مواطناً، في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 1706 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 1036 خدمة.

وأوضح التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة 476 مواطناً، في حين قدم قسم الطب العام الخدمة 1288 مواطناً خلال شهر يناير الماضي.

يذكر أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والعيون والأطفال والطب البديل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟