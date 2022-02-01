"عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 4 آلاف خدمة طبية خلال يناير

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 4 آلاف و750 خدمة طبية عبر أقسامها المختلفة، خلال شهر يناير الماضي لعام 2022.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي أن العيادة قدمت 4750 خدمة للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، في حين استقبلت 1957 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 244 مواطناً، في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 1706 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 1036 خدمة.

وأوضح التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة 476 مواطناً، في حين قدم قسم الطب العام الخدمة 1288 مواطناً خلال شهر يناير الماضي.

يذكر أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والعيون والأطفال والطب البديل.