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النحال" يتابع سير العمل بسرايا نيابة الوسطى الجزئية والكلية

01 شباط / فبراير 2022 12:41

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غزة-الرأي

أجرى النائب العام المستشارد. محمد النحال، زيارة تفقدية لسرايا نيابة الوسطى، عايش خلالها العمل في أقسام النيابتين الجزئية والكلية

وتفقَّدالنحال خلال الزيارة  سير العمل الإداري فيهما؛ بُغية الوقوف على آخِر الإنجازات، ومعرفة أهم التحديات التي تواجه العمل، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على سلامة الإجراءات، والتثبُّت من حُسن سير إجراءات التحقيق، واستمرار العمل بسياسة ونظام الباب المفتوح وتدقيق المظالم،

وأكد النحال على ضرورة أن تولي أقسام الاستقبال والمتابعة في النيابات الجزئية جُلّ اهتمامها لخدمة جمهور المواطنين، واستقبال تظلُّماتهم، وتوجيههم، والرد على استفساراتهم، وتيسير معاملاتهم.
وترمي هذه الزيارة إلى تحقيق جودة الأداء، وتطوير خدمات القضاء والعدالة، والرقابة المباشرة على أعمال النيابات، وتعزيز التواصل الإيجابي؛ بما يخدم المواطن الفلسطيني ومنظومة العدالة، وتدعيماً لقيم النزاهة والشفافية.
 

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