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الصحة "تبذل جهودها لاضفاء الصبغة الالكترونية لمرافقها

01 شباط / فبراير 2022 12:44

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غزة-الرأي

 تسعى وزارة الصحة بشكل مستمر الى تطبيق أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات في المجالات الادارية وخدمات الجمهور، حيث قامت وحدة تكنولوجيا المعلومات بتوظيف واستخدام ومواكبة تطور تكنولوجيا المعلومات للوصول الى وزارة ذات صبغة الكترونية.

وذكر تقرير الاداء السنوي لوحدة الشبكات وتكنولوجيا المعلومات الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية بوزارة الصحة للعام الماضي 2021 أن وحدة تكنولوجيا المعلومات تبذل جهدها في مواكبة التطور الإلكتروني، وذلك بتطوير وتشغيل الأنظمة المحوسبة منها نظام الادوية المراقبة واستكمال تطوير نظام الصحة النفسية، وتطوير نظام القسطرة العلاجية، ونظام السمعيات، ونظام الأورام، وشهادات خلو مرض كوفيد 19، ونظام الفحوصات المركزية، ونظام الاستجابة السريعة، والعلاج الطبيعي وتطبيق صحتي، إضافة اضافة الى ربط معظم أجهزة الفحوصات المخبرية مع أنظمة المختبرات.

وبين التقرير ان اجمالي اعداد البرمجيات ما يقارب45 نظام فعال منها نظام المستشفيات، ونظام المستشفيات المركزي، ونظام الرعاية الأولية، ونظام الالتزامات المالية، ونظام الدمغة الالكترونية، ونظام الادوية المراقبة، ونظام المخازن، وتطوير موقع الوزارة الالكتروني.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من تطوير تطبيق صحتي واضافة الامراض ضمن طلب التطعيم، وتعديل طلب تطعيم اللقاح، إضافة الى تطوير نظام الالتزامات المالية، ونظام الدمغة الالكترونية.

وتعمل وحدة تكنولوجيا المعلومات على تطوير برامج المستشفيات وذلك من خلال تشغيل نظام المستشفيات وتجهيز السيرفرات، وربط فحوصات الطب الوقائي مع نظام الفحوصات المركزية، وبرمجة نموذج الفرز التنفسي للطوارئ، وتطوير نظام المواليد والوفيات، والعديد من البرامج الإضافية الأخرى.

ولفت التقرير أن دائرة الشبكات بالوحدة تقوم بتجهيز شبكات وأجهزة حاسوب، وشبكات لاسلكية، وتمديد نقاط وتفعيلها في عدة مستشفيات إضافة الى الصيانة اليومية لطابعات الكمبيوتر والفاكسات وماكينات التصوير، وتشغيل العديد من البرامج الأخرى الخاصة بالمستشفيات.

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