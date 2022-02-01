سلطة المياه تشارك في ورشة عمل بعنوان " قطاع غزة بين الواقع والمأمول"

غزة-الرأي

شاركت سلطة المياه وجودة البيئة في ورشة عمل " قطاع غزة بين الواقع والمأمول"، لنقل احتياجات وتطلعات قطاع المياه والبيئة خلال عام ٢٠٢٢ بالشراكة على عدد من المؤسسات الاهلية والمحلية والمانحة.

نفذت الورشة مؤسسة غزة ديستك، حيث تأتي مشاركة وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة ضمن استراتيجية ورؤية المؤسسة بتعزيز التعاون مع المؤسسات العاملة في القطاع البيئي والمائي.

حيث شارك بالورشة كلا من مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د.منذر سالم، ومدير دائرة التوعية م.خالد أبو غالي، حيث عبّر د.منذر سالم خلال اللقاء عن واقع المياه والبيئة في قطاع غزة، والأزمات التي يتعرض لها الواقعين، حيث تم في نهاية اللقاء تكريم د منذر سالم ممثلا عن سلطة المياه وجودة البيئة.

