الإدارة العامة لسلطة الترخيص تصدر تقريرها السنوي للعام2021

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للترخيص التابعة لوزارة النقل والمواصلات تقريرها السنوي للعام 2021 توضح فيه أهم إنجازاتها وعملها خلال العام، مؤكدة أن الإدارة العامة لسلطة الترخيص تقوم بمهام أساسية أبرزها تسجيل وترخيص وتجديد جميع أنواع المركبات وفحصها، كما تقوم الإدارة بتخصيص رقـم تسـجيل متسلسـل لكـل مركبــة مسجلة لدة الدائرة وصرف لوحات التسجيل.

وذكرت الإدارة العامة للتراخيص خلال تقريرها، أنه خلال العام الماضي تم تسجيل مركبات جديدة عدد 2958 مركبة، منوهاً أن العام 2021 سجل ارتفاع في تسجيل عدد المركبات مقارنة في العام 2020 حيث بلغ عددهم 2271 ويعزى ذلك بسبب جائحة كورونا وما لحقها من إغلاقات للموانئ والحدود.

كما تم تجديد ترخيص مركبات بعدد 83947 مركبة ويعتبر الرقم أكثر بكثير من العام 2020 حيث بلغ 60815 مركبة.

وأوضح أنه في عام 2021 تم تكهين مركبات بأنواعها عدد 139 مركبة، ونقل ملكية مركبات بعدد 17208 مركبة، وتسجيل سائقين جدد عدد 12222 سائق، وتجديد رخص سائقين عدد79647 رخصة.

وخلال التقرير بين معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص أن الإدارة العامة لسلطة الترخيص تعتبر من أهم إدارات الوزارة الخدماتية، وكان من أهم الإنجازات في إطار التخفيف عن السائقين هو اتخاذ إجراءات وخطوات) تسهيلات حكومية ووزارية.

وتابع قويدر أنه وبسبب جائحة كورونا تم إعفاء الحافلات من الرسوم مدة عام، كما تم إعفاء المركبات العمومية من رسوم الترخيص لمدة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا

وبين أن من باب التسهيل على المواطنين خلال جائحة كورونا وما تبعها من خسائر اقتصادية تم تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورسوم تجديد رخصة القيادة بما فيها الديون المتراكمة، متابعاً أنه تم تقسيط الديون المتراكمة على رخص المركبات ورخص القيادة الخاصة بالمواطنين.

وأشار قويدر أن قطاع سلطة الترخيص خلال العام الماضي شهد حركة أفضل من سابقه وذلك بسبب حالة الانفتاح نوعاً ما للمعابر والحدود التي ساهمت في دخول عدد من المركبات الجديدة والذي بدوره ساهم في تكهين مركبات أخرى، مما يساعد في تحديث أسطول المركبات في قطاع غزة.

ويعد إصدار ومـنح رخـص القيادة للسائقين الذين اجتازوا بنجاح متطلبات إصدار الرخصة من فحوصات طبية ونظرية وعملية.

كما تجدد الإدارة العامة للترخيص رخص القيادة بكافة فئاتها وأنواعها، وفحص المســتندات المقدمة من مالكي المركبات والتأكيد من سلامتها، وصـحتها وقوانينها واسـتكمالها لشــروط تسـجيل المركبــة الإداريــة والفنيـة وفقــاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة.

في حين يتم من خلال الإدارة العامة للترخيص نقل ملكية المركبات بكافة أنواعها، وتنفيذ التغيرات التي تجري على مبنى المركبات.