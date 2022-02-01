التعليم المستمر للتمريض يعقد محاضرة " الفحص البدني للطفل حديث الولادة"

غزة-الرأي

عقد قسم التعليم المستمر للتمريض بمجمع الشفاء الطبي محاضرة بعنوان "الفحص البدني للطفل حديث الولادة " "للطفل الطبيعي" physical assessment for normal newborn baby القى المحاضرة الحكيم حسن حرارة من قسم الحضانة بحضور رئيس قسم التعليم المستمر أ. محمود الأشرم ومشرفة الحضانة أ.جميلة اسليم وعدد من الكوادر التمريضية بقسم الحضانة بمستشفى النساء والتوليد بالمجمع.

وخلال المحاضرة تم التطرق الى عدة محاور منها كيفية فحص الطفل بعد الولادة مباشرة، واهم الطرق التي تستخدم في عملية الفحص للطفل حديث الولادة والكشف السريع عن العيوب الخلقية للأطفال حديثي الولادة وكيفية التعامل مع هذه الحالات.

بدورها أشادت د. سها بعلوشة مديرة تمريض مستشفى الولادة بعقد المحاضرات والدورات التدريبية الخاصة بفحص الاطفال حديثي الولادة لما لها من أهمية كبيرة في حال اكتشاف أى مشكلة في الطفل والقدرة على حلها.