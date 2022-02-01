"المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يختتم دورة الرياضة والمهارات الحياتية

غزة- الرأي

اختتم المجلس الأعلى للشباب والرياضة دورة متخصصة تحمل عنوان دورة الرياضة والمهارات الحياتية (١) وفق منهجية الرياضة من أجل التنمية S4D.



وأوضح محمد أبو عيطة مدير دائرة الرياضة للجميع بالمجلس والمحاضر والمشرف على الدورة أن الدورة نظمت على مدار ثلاثة أيام بواقع (12) ساعة تدريبية، وبمشاركة (20) فتاة، في قاعة المرحوم راسم يونس للتدريب خصصت للفتيات بهدف تعزيز المهارات والتدريب وفق منهجية جديدة من خلال الرياضة.



وأشار أبو عيطة إلى أن الدورة تهدف للتعريف بمفهوم الرياضة من أجل التنمية، وكيفية تدريب المهارات الحياتية من خلال الأنشطة الرياضية، والتعرف على الوحدة التدريبية الخاصة بمنهجية الرياضة من أجل التنمية بالإضافة إلى إكساب المشاركات مهارات جديدة لاستخدامها في إدارة الوحدات التدريبية.



وعبرت المشاركات في نهاية الدورة عن شكرهن للمجلس الأعلى وللمحاضر محمد أبو عيطة لتنظيم مثل هذه الدورة وتعزيز دور الفتيات في ممارسة الرياضة.

كما جرى توزيع شهادات اجتياز الدورة على المشاركات بحضور غسان محيسن مدير العلاقات العامة بالمجلس.