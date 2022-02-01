التعليم تطلق أولمبياد البرمجة والذكاء الاصطناعي

غزة-الرأي



أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للتقنيات التربوية أولمبياد البرمجة والذكاء الاصطناعي.



وتهدف الأولمبياد إلى تمكين الطلبة وتنمية التفكير التصميمي وتوسيع مداركهم في مجال التكنولوجيا الحديثة وتعميق مفاهيم الذكاء الاصطناعي والبرمجة والابتكار والريادة وتطبيق معرفتهم التكنولوجية والريادية لحل مشكلة في مجتمعاتهم وتوظيفها في سياقات حياتية.



وبموجب الأولمبياد يقوم الطلبة بابتكار مشروع ذكي يهدف لحل إحدى المشكلات التي تواجه مجتمعهم وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتُنظّم المسابقة على مستوى الوطن في الضفة وغزة وتستهدف طلبة المدارس في المرحلة الأساسية العليا والثانوية.

ودعت الوزارة الطلبة إلى المسارعة بالتسجيل في الأولمبياد من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/wYkEX2P4eE51AmgN9



حيث سيكون هناك جوائز للطلبة والفرق المشاركة في المشاريع الإبداعية في ختام المسابقة، علماً أن التسجيل والالتحاق بفعاليات المسابقة ينتهي بتاريخ 5/2/2022.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول مجالات الأولمبياد والتقنيات التي يهدف إلى تعزيزها وتوظيفها في حل المشكلات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة يمكنكم مطالعة دليل الأولمبياد من خلال المرفق التالي:

https://2u.pw/h8iyF