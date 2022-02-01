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التعليم تشرع في بناء خطة تطوير الخدمات المقدمة للجمهور

01 شباط / فبراير 2022 01:52

لجنة تجويد العمل الحكومي في وزارة التعليم تشرع في بناء خطة تطوير الخدمات المقدمة للجمهور
لجنة تجويد العمل الحكومي في وزارة التعليم تشرع في بناء خطة تطوير الخدمات المقدمة للجمهور

غزة- الرأي

شرعت لجنة تجويد العمل الحكومي في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، في بناء خطة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وقد عقدت اللجنة لقاءً بمقر الوزارة بغزة مع اللجان الفرعية في مديريات التعليم لمناقشة بنود الخطة والتصورات الجديدة التي تستهدف تحقيق المزيد من تحسين وتطوير الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا في جميع المؤسسات التعليمية.

وشارك في اللقاء المدير العام أ. رشيد أبو جحجوح، ورئيس لجنة تجويد العمل الحكومي لخدمة الجمهور في وزارة التربية والتعليم العالي أ. عبد السلام أبو مسامح.

وأكد أبو جحجوح أن هذا اللقاء يأتي بناء على توجيهات وكيل الوزارة د. زياد ثابت بهدف وضع خطة منبثقة عن الخطة الحكومية المركزية، وتستند على أهداف أساسية ستعمل الوزارة على تحقيقها خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الوزارة ستنطلق بصورة أقوى بهدف تقديم الخدمة ذات الجودة العالية للمواطن، وتطوير أداء المؤسسات الحكومية ووزارة التعليم بشكل خاص، مشدداً على أن مواصلة تجويد الخدمات والأعمال هو منهجية واضحة وأساسية للمؤسسة الحكومية بشكل عام ولدى قيادة وزارة التربية والتعليم على وجه الخصوص.

من جهته أوضح أبو مسامح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية المستمرة للوزارة الهادفة لتطوير مجالات الخدمة، لافتاً إلى أنه سيجري عقد لقاءات متنوعة في الميدان التربوي للخروج بخطة واضحة المعالم للتطبيق الفوري.

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