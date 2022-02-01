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التعليم تنظم دورة استخدام تطبيقات Microsoft Office365

01 شباط / فبراير 2022 01:56

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غزة-الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة دورة استخدام تطبيقات Microsoft Office365 للمدراء العامين بالوزارة.
وشارك في الدورة وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، ومدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات م. أسامة يونس، ومدير المعهد الوطني للإدارة والتدريب د. علي أبو سعدة، وم. أيمن المغاري مدير دائرة الشبكات والصيانة، ومن التدريب م. أحمد مسلم، وم. عبد الله شحادة.
وثمن د. ثابت هذه الدورة المتقدمة التي تنفذ في الميدان التربوي وتستهدف جميع الطواقم العاملة بهدف إحداث المزيد من التطوير في النظام الإلكتروني والمحوسب في العمل التربوي.
من جهته، أكد يونس على أهمية هذه الدورة كونها تشرح نظام الحوسبة الجديد للمراسلات الإلكترونية حيث سيتم استبدال البريد الداخلي الحالي بالنظام الجديد Outlook، بالإضافة إلى برنامج الاتصال والتواصل Teams لعقد اجتماعات الفيديو والمكالمات الصوتية وكذلك التعرف على MS Forms وتوضيح آلية إنشاء النماذج ونشرها ومشاركتها ومتابعة الردود والإجابات، وأرشفة الملفات ومزامنتها عن طريق OneDrive.
من جهته، أشار أبو سعدة إلى أهمية الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في حوسبة عمل الوزارة ضمن أحدث النظم المتاحة، موضحاً الحاجة الكبيرة لهذا التدريب الذي يستهدف جميع شرائح موظفي الوزارة؛ حيث تُعقد كل دورة بواقع (6) ساعات تدريبية.
 

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