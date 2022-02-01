السياحة والآثار تتابع وتقيم الكشف الأثري في المدينة المصرية

غزة-الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار أنها لا تزال تتابع وتقييم الكشف الاثري بمكان إقامة المدينة المصرية، شمال غرب قطاع غزة مبينه تحفظها ونقلها لبعض المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها من الموقع حفاظاً عليها.

واوضحت الوزارة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه ان مباحث السياحة والآثار قامت على الفور بمتابعة المكان، وحراسته، خشية من العبث او سرقه بعض القطع من داخله، مؤكده ان المباحث قامت باسترداد الأحجار التي تم نقلها من المكان بداية الاكتشاف بشكل غير قانوني، وتسلمتها الوزارة وتحفظت عليها، وجارى فحصها للتعرف على الحقبة الزمنية التي تدلل عليها.

وأشارت الوزارة انها أغلقت المنطقة المعنية وباشرت اللجنة المكلفة بمتابعة الامر من كافة جوانبه، والتعرف على ماهيه هذا المكتشف وقيمته التاريخية، والخروج بتوصيات مناسبة للتعامل معه .

وبينت الوزارة انها منذ اللحظة الأولى للاكتشاف توجهت طواقم الوزارة إلى المكان وأجرت فحوصات أولية، وتبين ان المكتشف هو بقايا قبر من العهد الروماني، وقد تحفظت على المقتنيات التي عُثر عليها في هذه القبر .

ودعت الوزارة الإعلاميين ورواد منصات التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية واستقاء الاخبار من مصادرها الرسمية

